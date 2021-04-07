Тегеран подтвердил информацию о взрыве на иранском судне в Красном море

Тегеран подтверждает информацию о взрыве на иранском судне Saviz в Красном море, причины которого выясняются. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Иранское торговое судно Saviz было незначительно повреждено в результате взрыва в Красном море у побережья Джибути во вторник», — цитирует его пресс-служба ведомства. Дипломат добавил, что «причины взрыва выясняются».

По его словам, «жертв и пострадавших в результате инцидента нет». «В настоящий момент ведутся технические работы по выяснению причин и происхождения инцидента, и наша страна примет в этом отношении необходимые меры в международных органах», — добавил Хатибзаде.

Он отметил, что Saviz является гражданским судном, которое было направлено в регион Красного моря и Аденского залива для обеспечения безопасности морских путей и противодействия пиратству». «Это судно фактически выполняло роль логистической станции (техническая и материальная поддержка) Ирана в Красном море», — сказал он.(ТАСС)