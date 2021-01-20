Тегеран отреагировал на задержание в США иранского политолога

Тегеран считает недавнее задержание иранского ученого Каве Афрасиаби в США захватом в заложники, рассчитывает, что администрация Джо Байдена откажется от этого подхода, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
Ранее власти США выдвинули обвинения против Афрасиаби, подозреваемого в работе агентом иностранного правительства без регистрации при американском минюсте, сообщается на сайте ведомства.
«Действия США являются открытым захватом в заложники иранского гражданина. К сожалению, американцы пристрастились к подобного рода мерам и под любыми предлогами берут в заложники (иранских граждан — ред.). Надеемся, что новое американское правительство дистанцируется от подхода правительства (Дональда — ред.) Трампа», — сообщил Хатибзаде агентству ISNA.(РИА Новости)