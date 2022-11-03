Отношения Азербайджана и Ирана в очередной раз свернули в какое-то неблагоприятное русло и пока что не видно, когда вывернут оттуда. С юга вновь звучат непонятные обвинения без каких-либо доказательных подкреплений. Что-то про сионистов, про внерегиональные силы.

Турецкое издание YeniAkit.com.tr приводит интересные заявления Джихата Яйджи (Cihat Yaycı) — контр-адмирала, начальника штаба ВМС Турции в 2017–2020 гг., ныне руководящего Турецким центром изучений морских и глобальных стратегий, которые он сделал 31 октября на симпозиуме, организованном Центром стратегических исследований Технического университета Карадениз (KTU). Коснувшись событий в Иране, контр-адмирал отметил, что протесты, происходящие в этой стране, вовсе не являются движением за свободу, как это представляют себе многие.

«РПК, PJAK и КСИР оказывают на проживающих в Иране южно-азербайджанских турок перманентное давление, — подчеркнул Яйджи. – В вооруженных силах Ирана озвучиваются заявления, которые можно назвать вмешательством во внутренние дела Азербайджана. Они передают все тюркские города под начало курдских террористов из РПК и Корпуса стражей исламской революции, которые открывают там беспорядочный огонь по туркам-азербайджанцам».

Чем можно объяснить нынешнее обострение в отношениях Баку и Тегерана? Чем именно там вновь недовольны? И чем это скорее всего закончится? Кое-кто предсказывает даже интервенцию ИРИ в Азербайджан. Возможно ли такое, учитывая существование фактора Турции под боком?

Своими мыслями на этот счет поделился с # политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— Судя по всему, Россия, позиции которой ослабевают на Южном Кавказе, ведет синхронную игру с Ираном. То есть, в случае, если РФ будет вытеснена из региона, ее заменит Иран. Это своего рода повторение истории начала XIX века, когда для недопущения роста турецкого влияния и вытеснения Османской империи, которая уже частично присутствовала на Южном Кавказе, а точнее в Западной Грузии, Россия с Ираном сыграли совместную игру. Эта игра закончилась войной между двумя этими странами, вчерашними партнерами.

Сегодня идет тот же процесс, видно, что Иран не просто так сделался соучастником российских преступлений против Украины. Я имею в виду поставки вооружений для РФ. Потому что это подпортило очень многое для Ирана. Например, лишило его возможности вернуться к работе над договором о его ядерной программе. Значит, получается, что Иран собирается заменить Россию в регионе. Безусловно, это временный процесс, если рассматривать его в историческом контексте. Иран понимает, что серьезной угрозой его намерениям является Турция и другие тюркоязычные страны. В первую очередь Азербайджан и, безусловно, азербайджанская община в Иране, которая составляет там существенную часть населения. Поэтому Тегеран использует курдскую карту против своих азербайджанцев и параллельно шантажирует Северный Азербайджан.

Возможна ли война при таких условиях? Думаю, что возможна. Я даже могу сказать, что очень вероятна. Но при этом это не будет война Ирана против Азербайджана, это будет война Ирана как минимум против Азербайджана и Турции. Потому что со стратегической точки зрения Турции очень важно иметь выход к Каспийскому морю, как путь в Центральную Азию. И в этом у Турции намного больше сторонников и партнеров, чем у Ирана и России.

То, что происходит сейчас вокруг Азербайджана, это довольно опасная игра Тегерана. Но я думаю, что если что-то случится, то на стороне Азербайджана и Турции выступит и Израиль, который обретает новое правительство (гораздо более жесткое), и аравийские страны. И еще не забудем про Ирак, где сегодня очень антиирански настроенное шиитское правительство.

Возможно ли, что Иран не станет учитывать все эти обстоятельства? Вполне. Война ему сейчас очень нужна для достижения внутренней стабилизации. Пока что они выборочно, то там, то тут, в основном в Южном Азербайджане, открывают огонь по демонстрантам, но, судя по всему, процессы внутри ИРИ будут продолжаться, а чтобы это всё загасить, Тегерану нужен фактор внешнего врага.

Кого Иран выберет, это большой вопрос. Это будут или Ирак, или Азербайджан. Поэтому мы должны быть готовы. Я думаю, что сегодня Баку уже должен обратиться к Анкаре, чтобы была разработана совместная военно-тактическая операция на случай иранского вторжения в Азербайджан.