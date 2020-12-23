«Те страны, которые застряли в XIX веке, думают, что огромные территории многое решают»

Отношения Казахстана и России всегда имели положительную динамику. Напомним, что идея создания евразийского экономического союза впервые прозвучала из уст президента Казахстана Нурсултана Назарбаева еще в середине 90-х годов.

Однако, несмотря на то, что Казахстан является членом и ЕАЭС и ОДКБ, определенные российские политологи, как например, Вячеслав Никонов, открыто заявляют, что (раньше) «Казахстана не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен. Они (казахи. — Прим.) существовали гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза».

И это говорит внук министра иностранных дел, эталона советской дипломатии Вячеслава Молотова, который, как говорится, в гробу перевернулся после этого заявления. Тут важно понимать, что это мнение не политического дилетанта, а опытного политика, который сознательно говорит это на государственном телевидении. Интересно, что если неуважительные заявления о территориальной целостности России будут звучать на государственных телеканалах Казахстана, Азербайджана или других государств?

Конечно, сам Никонов и МИД России всегда будут отрицать, что они претендуют на какие-то земли соседних государств. Так топорно они не работают, ну а вбивать в сознание русского обывателя, что все вокруг – это наше, наше и еще раз наше, они могут, тем самым, по сути, противопоставляя Россию и ее общество соседним странам. И речь не только о Казахстане, речь обо всех странах постсоветского пространства. Их территориальная целостность для Кремля весьма условна, хотя не совсем понятно, для чего эти территории нужны России, если она свои собственные еще не смогла обжить.

«Те страны, которые застряли в XIX веке, и думают, что огромные территории многое решают, сильно отстают от общемировых тенденций», — сказал # директор Института прикладных этнополитических исследований Казахстана Талгат Калиев.

По его словам, сегодня конкуренция осуществляется в иной плоскости, а именно в области технологий, развития наукоемких отраслей, а не силой оружия, как предполагают некоторые соседи.

«Я думаю, что в конечном итоге общества будут трансформированы настолько, что идеи войны, завоеваний, присоединения чужих территорий, расширения пространства не будут актуальны, такого рода намерения просто не будут поддерживаться обществами. Пример Китая и США, думаю, очевиден», — сказал он.

Аналитик также добавил, что сегодня нет ни одной страны в мире, где отсутствовал бы китайский капитал, и это абсолютно нормальное явление.

«1/7 мирового населения – это Китай. Он не может экономически оставаться в своих границах и не может не осуществлять экономическую экспансию. Китай сегодня наиболее быстро развивающаяся страна в мир, оставаться в таких условиях в рамках своих границ просто невозможно. Поэтому в соответствии со своими интересами выдвигается в регион Центральной Азии. При этом самим центрально-азиатским странами интересно сотрудничество с этой страной» — подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что Китай – это второй экономический полюс, который формирует свое видение.

«Если сегодня говорить об экономической конкуренции, то только между Китаем и США. Казахстан пользуется этой конкуренцией в соответствии со своими национальными интересами», — подчеркнул аналитик.

Говоря о России и заявлениях отдельных политиков о территориях соседних государств, Калиев отметил, что в России есть определенные политические силы, которые страдают и болеют прошлым, вместо того, чтобы смотреть в будущее.

«Это абсолютно тупиковая модель, которая обречена на провал. Политики такого формата обречены на вымирание. Мир меняется, в современном мире огромные территории – это не главный параметр, определяющий силу и развитие той или иной страны. Поэтому сегодня равноправные и доверительные отношения между странами – это наиболее приемлемый формат», — считает аналитик.

По словам эксперта, Казахстан — многовекторная страна, и в вопросах внешней политики ревность неуместна.

«Главное, чтобы отношения с теми или иными государствами не были против кого-то. Казахстан не строит отношения с какими-то странами против третьих государств, и Россия тут не исключение. Поэтому я не считаю, что между нашими странами, наблюдается какой-то кризис. Есть просто определенные депутаты, которые пытаются играть на чувствительных «струнах»», — резюмировал он.