Тбилиси: Митинг удался, несмотря на пандемию

Как и планировалось, гражданские активисты и оппозиция Грузии провели 20 июня у здания парламента в центре Тбилиси масштабную протестную акцию под названием «Вместе против оккупации». Почему именно эта дата, да еще в непростой период – Грузия не полностью вышла из карантина в связи с коронавирусом. Для тех, кто интересуется политической ситуацией в соседней стране, такого вопроса не возникает.

Митинг приурочен к годовщине «ночи Гаврилова». Напомним, ровно год назад в центре Тбилиси состоялся стихийный массовый митинг, который был спровоцирован поступком депутата Госдумы Сергея Гаврилова в грузинском парламенте. Будучи приглашенным участником международной парламентской ассамблеи, он уселся в кресло спикера парламента Грузии и на русском языке обратился к собравшимся. Это тут же вызвало протесты оппозиции — депутатов от Единого национального движения и Европейской Грузии. Они сообщили о произошедшем однопартийцам, и у здания парламента начал собираться народ. Гаврилов под охраной покинул парламент, а вскоре вся российская делегация спешно улетела из Грузии. Тем же вечером в центре Тбилиси начались массовые протесты. Полиция разгоняла людей слезоточивым газом, резиновыми пулями и водометами. Участники акции забрасывали силовиков бутылками и отнимали у них щиты. В столкновениях пострадали почти 250 человек.

Кстати, эта акция стала детонатором того жесткого противостояния между властью и большинством оппозиции, которое в определенной степени продолжается до сих пор.

Еще 10 июня движение «Сирцхвилиа» уведомило мэрию Тбилиси об их планах. Активисты попросили власти перекрыть проспект Руставели для того, чтобы участники митинга могли соблюдать социальную дистанцию.

По данным мэрии, движение транспорта на проспекте Руставели было ограничено 20 июня с 14.00. Водителям пришлось пользоваться альтернативными маршрутами.

Со сцены к собравшимся обратились до 20 спикеров, среди них 19-летняя Мако Гомури, потерявшая левый глаз из-за попадания резиновой пули во время разгона год назад, экс-президент Георгий Маргвелашвили, лидеры нескольких оппозиционных партий, а также активисты гражданских движений и представители НПО, сообщает «Новости-Грузия».

Главный посыл протестующих: «20 июня не забыто». «Сколько бы лет не прошло, в нашей истории, в наших сердцах, в нашей памяти всегда останется 20 июня. Мы никогда не забудем, всегда будем помнить и будем требовать ответа за то, что произошло 20 июня», — сказала на митинге депутат парламента, один из лидеров партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария.

На акции много говорили о будущих парламентских выборах, реформе избирательной системы, нарушениях прав человека, борьбе за независимую систему правосудия, свободе слова и СМИ.

Как отмечает «Эхо Кавказа», о событиях 20 июня вспоминали не только в Тбилиси. Протестные акции также прошли в Батуми и Кутаиси.

Митинг на проспекте Руставели был хорошо организован и проходил при соблюдении всех правил профилактики коронавирусной инфекции. На расстоянии 2 метров у здания парламента Грузии расклеили стикеры. Всем желающим на митинге раздавали медицинские маски и перчатки. После окончания акции активисты повесили у парламента большой баннер с надписью «0% нашего будущего оккупировано Россией».

Свою характеристику прошедшему митингу дал в комментарии # его участник, российский политэксперт Егор Куроптев:

— Акция, которая прошла в Тбилиси 20 июня, стала символичным напоминанием всем виновникам так называемой ночи Гаврилова о том, что ничто не забыто. Люди пришли еще раз напомнить властям России, что для грузин они оккупанты и так будет всегда, пока Кремль не уберет свои войска с грузинской земли. Властям Грузии участники акции своим присутствием тоже передали сигнал о том, что разгон митингов и любые попытки ограничения свободы граждан страны безнаказанными не останутся.

Я ожидал, что людей будет не больше двухсот. Потому что карантин, потому что повестка совсем другая. Потому что всем сейчас не до того. Но пришло около тысячи человек, которые, соблюдая дистанцию, мирно выразили свою позицию. Власти нужно было максимально тихо и спокойно пережить этот день, и они с этим справились. Муниципальные службы помогали организаторам клеить стикеры с изображением Владимира Путина, на которых позже стояли участники акции. Тишь да гладь.

Будем надеяться, что и выборы в этом году пройдут в Грузии спокойно и максимально чисто. Этого ожидают от властей не только граждане страны, но, даже в большей мере — все международные партнеры Грузии. Как будет в реальности, мы скоро узнаем. Пока же, к сожалению, все по-прежнему: Путин и его сторонники — оккупанты. И любой, кто попробует тащить народ Грузии назад в Совок — никаких серьезных кресел в стране занимать не будет. Будь то пришлые кремлеботы или сочувствующие им внутри Грузии.