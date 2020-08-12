Тающие нефтяные прибыли остаются главной надеждой

Доходы Государственного нефтяного фонда от прибыльной нефти и газа падают на фоне снижения мировых цен на энергоносители. Однако зависимость государственной казны от нефтяных трансфертов продолжается расти. Поправки в бюджет увеличили долю нефтяных доходов, при этом снижение налоговых отчислений будет компенсировано за счет возросших трансфертов из Государственного нефтяного фонда.

И хотя заложенная в обновленном бюджете цена барреля нефти уменьшилась, отказ от бюджетного правила, безусловно, усилит привязку бюджета к нефти, несмотря на снижение заложенной в бюджете цены барреля с прежних $55 до $35. При этом доля нефтяных доходов в бюджете достигнет 58% за счет увеличения из нефтяного фонда.

В то же время резкое понижение с марта текущего года нефтяных индексов и рецессия мировой экономики из-за пандемии COVID-19 далеко не способствует разрастанию финансовой «подушки» безопасности. Последние данные о доходах Госнефтефонда ставят под сомнение возможность дальнейшего комфортного «отдыха» неуглеводородной экономики в стране, привыкшей полагаться на нефтяные деньги.

Только за семь месяцев текущего года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил от продажи прибыльных нефти и газа с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и месторождения Шах-Дениз в два раза меньше, чем в прошлом году — $ 2,7 млрд. Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», в первом полугодии прошлого года доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа в рамках проектов «АЧГ» и «Шах-Дениз» составили $ 5,37 млрд.

Таким образом, за 7 месяцев 2020 года эти доходы сократились почти в 2 раза. Напомним, что Государственный нефтяной фонд Азербайджана создали в 1999 году и в нем аккумулируются, например, доходы от реализации прибыльных нефти и газа, которые по нефтяным контрактам принадлежат государству. В проекте «АЧГ» азербайджанская госкомпания SOCAR имеет 25%, а в «Шах-Дениз» — 16,7%. В сложившейся ситуации расходы ГНФАР растут, а доходы — тают, и эта тенденция уже запустила механизм сокращения стратегических валютных накоплений страны, достигающих на текущий момент 51,7 млрд долларов.

По прогнозам Fitch, уже к концу 2020 года стратегические валютные резервы Азербайджана «подтают» до $38,3 млрд. Этого достаточно, чтобы оплатить за 23-месячный импорт. Здесь отмечают, что «сильный внешний баланс Азербайджана, можно сказать, полностью нейтрализует ущерб низких цен на нефть», а проще – примет на себя основной удар. Несмотря на снижение котировок нефти правительство пока еще не идет на снижение курса маната к доллару, однако девальвация остается вопросом времени, сказал # экономист Азер Мехтиев.

Другой экономист, профессор UNEC Эльшад Мамедов сообщил, что весной этого года, в условиях резкого падения цен на нефть, звучали призывы со стороны целого ряда экономистов о переходе на плавающий курс национальной валюты. Они утверждали, что девальвация — это, дескать, единственный выход. Однако опыт целого ряда стран, которые перешли на плавающий курс, показал, что этот подход совершенно неадекватен и не соответствует ни актуальной экономической науке, ни здравому подходу, ни здравому смыслу, сказал ученый.

По словам Мамедова, золотовалютные резервы Азербайджана позволяют достаточно комфортно регулировать ситуацию на валютном рынке, добиваясь его устойчивости, а значит и устойчивости ситуации в экономике в целом.

О том, что резервов у страны достаточно для поддержания курса, никто не спорит. Но частенько звучат вопросы о целесообразности расходования накоплений на удержание стабильности валютного курса. По всему видно, что правительство не желает девальвировать национальную валюту, сказал # экономист Натиг Джафарли, но ситуация с мировой экономической турбулентностью непредсказуема. Словом, неизвестно, как долго это еще протянется, а перспективы нефти туманны.