Увы, теперь мечтания те, погибли в полной красоте

Сборная Азербайджана по футболу завершила выступление в Лиге Наций. Особых регалий наши соотечественники вновь не снискали. Хотя, когда в 2018 году УЕФА объявило об учреждении данного турнира, многие в Азербайджане предполагали, что схема соревнования позволит наконец-то и нам увидеть сборную на чемпионате Европы. Однако желанное первое место в группе, где собираются практически равные по силе коллективы, вновь оказалось недосягаемым.

Соперник помог и карточкой,..

В послднем матче подопечные Джанни де Бьязи принимали сборную Казахстана. Азиаты, выступающие в Европе, досрочно обеспечили себе первое место в группе, и в Баку на поле вышел практически второй состав. Для нас же это был скорее матч престижа. Правда, в случае сохранения второго места в турнирной таблице оставались призрачные шансы попасть в плей-офф чемпионата Европы как лучшая вторая команда. Но, это, как говорится, было из области горячо желаемой фантастики.

Последнюю игру сборной условно можно разделить на три части. До 37 минуты игра протекала весьма вяло. Чувствовалось желание хозяев забить, да вот только на практике ничего путного не получалось. Серьёзные проблемы были в середине поля, где чувствовалось отсутствие опытного и умелого дирижёра. Но меланхолический ход событий неожиданно был нарушен на 36 минуте. За неспортивное поведение вторую жёлтую карточку получил Алип, — и казахи остались на поле в численном меньшинстве. После этого картина на поле кардинально изменилась, и началась вторая часть этого представления.

…и автоголом. И рекорд побит!

Гости, особо не мудрствуя, решили всей командой отойти в оборону, надеясь поймать наших на контратаках. При этом победители группового этапа не брезговали ни затягиванием времени, ни мелкими фолами. Опыт подсказывал нам, что преодолеть эту прочную оборону будет не так-то легко. И долгое время ничего путного у хоязев не получалось. Но тут на помощь пришли сами казахи. В сутолоке у ворот мяч срикошетил от Марочкина, и Азербайджан повёл. И тут уже начался третий, завершающий этап всей игры. Уже Казахстану не оставалось ничего, кроме как спасать своё реноме и искать счастье у чужих ворот. Естественно, в обороне появились бреши, чем сумели воспользоваться хозяева поля. Озобич и Нуриев довели счёт до разгромного – 3:0. К большой радости болельщиков, Азербайджан хлопнул дверью. Причём, впервые за 30-летнюю истории отечественного футбола, наша национальная сборная сумела одержать три победы подряд: 13 июня над Беларусью (1:0), 22 сентября над Словакией (2:1) и, вот, напоследок над Казахстаном.

Неужели де Бьязи «проснулся»?

Прежде чем подводить итог выступлению нашей национальной команды в Лиге Наций, всё же больше вниманию уделим игре с казахами. Очень хотелось бы верить, что, наконец-то, де Бьязи удалось вникнуть в тонкости сегодлняшнего азербайджанского футбола, увидеть тот оптимальный состав, который способен если и не покорять какие-то супервысоты, но хотя бы повторить успех того же Казахстана. Ведь что кривить душой, перед стартом нынешнего турнира никто не ставил на победу азиатов. Ан нет, казахи доказали, что не боги горшки обжигают. И почему бы Азербайджану не выиграть групповой турнир? Ведь последний матч с победителем группы доказал, что эту команду можно обыгрывать. И очень жаль, что потерянные прежде очки оставили нас на втором месте.

Впечетлили и замены де Бьязи. Практически все вышедшие на замену футболисты усилили игру, прекрасно вписались в ансамбль. Правда, большего мы ожидали от Махира Эмрели. Да и он сам хотел доказать, что зря ему не доверяют место в основном составе Загребского «Динамо» и держат на скамье запасных. Но видно отсутствие игровой практики не прошло для молодого форварда бесследно. Желание Махира, к сожалению, не поддерживалось практическими действиями на поле. Зато порадовал Муса Гурбанлы. Сын нашего самого титулированного тренера Гурбана Гурбанова, несмотря на свою юность, держался уверенно, и КПД у нападающего было на должном уровне.

Мы заслужили большего, и мы ждём!

И, об итогах. По всей видимости, АФФА даст возможность де Бьязи ещё поработать в Азербайджане. Да, у итальянца было достаточно проколов до этого, что не раз отмечали и мы. Но, опять-таки, повторимся: последние игры дали основание смотреть в будущее с оптимизмом. Хотелось бы верить, что и на нашей улице будет праздник. «Карабах» достаточно порадовал болельщиков за последние годы. И надеемся, что и основная сборная поддержит этот почин. Мы ведь заслужили это – своим терпением и своей верой.