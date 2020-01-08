Тарантино и Скорсезе номинировали на приз гильдии режиссеров США

Создатели фильмов «Паразиты», «Ирландец», «1917», «Однажды в… Голливуде» и «Кролик Джоджо» номинированы на награду режиссерской гильдии США (Directors Guild Award), объявили организаторы премии.

По итогам киносезона 2019/2020 режиссерская гильдия выдвинула на награду Мартина Скорсезе за фильм «Ирландец», Квентина Тарантино с лентой «Однажды в… Голливуде», и британца Сэма Мендеса за режиссуру исторической драмы «1917». Конкуренцию им в борьбе за награду составят Пон Чжун Хо («Паразиты») и Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»).

Церемония вручения награды гильдии режиссеров США состоится в Лос-Анджелесе 25 января. Выбор профессионального сообщества чаще всего совпадает с выбором киноакадемии США: победитель DGA в течение последних шести лет неизменно становился обладателем «Оскара» за режиссуру.

В категории «Дебютная работа» на награду представлены французский режиссер Мати Дион за фильм «Атлантика», Альма Харель («Лапочка»), Мелина Мацукас («Квин и Слим»), Джо Талбот («Последний черный в Сан-Франциско») и Тайлер Нилсон и Майкла Шварц («Арахисовый сокол».)