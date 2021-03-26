Танкеры с нефтью на $400 миллионов не могут пройти через Суэцкий канал

Танкеры с нефтью на сумму более 400 миллионов долларов не могут пройти через Суэцкий канал из-за его блокировки севшим на мель контейнеровозом Ever Given, пишет китайская газета South China Morning Post со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
«По меньшей мере семь судов, перевозящих 6,3 миллиона баррелей нефти, задержаны из-за инцидента — два к северу от застрявшего танкера и пять — к югу», — пишет газета. При цене нефти марки Brent в 64 доллара за баррель общая стоимость данного груза составляет примерно 403 миллиона долларов, уточняет издание.(РИА Новости)