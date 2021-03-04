Таможня собирается построить себе новое здание

Новое здание Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТС) будет построено за счет внебюджетных средств Комитета.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета Сафар Мехтиев на мероприятии, посвященном итогам 2020 года и предстоящим задачам.
По его словам, годовой объем дополнительных внебюджетных средств составляет от 8 до 15 млн манатов. Эти средства также направляются на дальнейшее развитие Государственного таможенного комитета и улучшение условий труда сотрудников таможенных органов.
Он отметил, что сегодня ГТК нуждается в новом административном здании: «Если бы вы видели, в каких условиях сегодня работают некоторые наши работники, а сотрудники некоторых управлений сидят в арендованных помещениях. Было бы более уместно собрать всех в одном месте».
Мехтиев добавил, что на сегодняшний день комитет провел тендеры по закупкам на 30 млн манатов: «Со временем это административное здание будет построено за счет внебюджетных средств».