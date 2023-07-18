Росимущество назначило нового руководителя пивоваренной компании «Балтика» после того, как президент Владимир Путин отнял ее у датской Carlsberg и передал под временное управление государства. Компанию возглавил Таймураз Боллоев, пишут «Ведомости». Он уже руководил ей с 1991 по 2004 годы.

Полномочия Дениса Шерстенникова на посту президента «Балтики» были прекращены. Компания подтвердила смену главы.

16 июля Путин подписал указ о национализации долей иностранцев в «Балтике» и российской «дочке» французского холдинга Danone. Carlsberg назвала это решение неожиданным, отметив, что она не получала от российских властей официальной информации о передаче компании под госуправление. «Группа оценит юридические и операционные последствия такого развития событий и предпримет все необходимые ответные действия», — заявили в Carlsberg.

Там также отметили, что это затрудняет перспективы продажи «Балтики». Ранее Carlsberg нашла покупателя на российский бизнес и ждала одобрения сделки со стороны правительственной комиссии. Имя инвестора не называлось.

В прошлом году выручка «Балтики» впервые превысила 100 млрд рублей. В России у нее восемь заводов. После начала войны в Украине Carlsberg объявила об остановке инвестиций, а также о прекращении производства и продажи одноименного пива в РФ. Заводы с тех пор управляются как отдельный бизнес. В апреле прошлого года «Коммерсантъ» писал, что на актив претендует AB InBev Efes (совместное предприятие AB InBev и турецкой Anadolu Efes).

70-летний Боллоев лично знаком с Путиным. Он дважды был его доверенным лицом на выборах, а также не раз выполнял роль тамады на дне рождения президента.

После ухода из «Балтики», Боллоев основал компанию «БТК групп», которая быстро стала крупнейшим в России поставщиком одежды для госструктур, в том числе для Минобороны. В 2009–2011 годах он возглавлял госкорпорацию «Олимпстрой», которая возводила олимпийские объекты в Сочи.