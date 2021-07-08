Движение «Талибан» не допустит, чтобы афганская земля использовалась для нападения на Россию и соседние страны. Об этом заявил официальный представитель политофиса движения Мохаммад Сохаил Шахин, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что «Талибан» также не собирается атаковать диппредставительства иностранных государств в Афганистане и подтверждает безопасность сотрудников генконсульства РФ в Мазари-Шарифе.

«У нас очень хорошие отношения с ними, с Россией. Мы не собираемся их атаковать. Зачем нам это делать, если у нас хорошие отношения?», — ответил Шахин на вопрос о том, готово ли движение гарантировать безопасность сотрудников генконсульства РФ.

Ранее стало известно, что в Москву прибыла группа политофиса «Талибан». По словам Шахина, они находятся здесь для обсуждения текущей ситуации в Афганистане с российской стороной.