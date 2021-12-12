Движение «Талибан» запретило куплю и продажу долларов в связи с резким обесцениванием в последнее время национальной валюты — афгани.

Об этом сообщило в воскресенье афганское агентство Aamaj News.

По его данным, на крупнейшем валютном рынке страны «Сарай Шахзада», который расположен в Кабуле, курс доллара уже достиг 114 афгани, хотя в начале августа составлял около 80 афгани. Ранее агентство проинформировало о закрытии валютного рынка талибами в связи с большим скоплением людей у финансового учреждения.

Между тем представители движения «Талибан» пока не комментируют сложившуюся ситуацию.

6 октября Центральный банк Афганистана издал постановление, согласно которому все торговые операции в стране должны осуществляться только в афгани. Позднее представители «Талибана» сообщили, что будут наказывать афганцев, использующих при проведении своих экономических операций иностранные валюты.

Банковская система Афганистана начала постепенно возобновлять свою работу с 25 августа, однако, например, на снятие наличных средств со счетов клиентов был установлен лимит в размере 200 долларов в неделю, затем его увеличили до 400 долларов.

Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в стране пока остается крайне сложной. Как следует из опубликованного в конце октября совместного доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной продовольственной программы ООН, более половины населения Афганистана (около 22,8 млн человек) с ноября по март может столкнуться с критической нехваткой продовольствия. Это происходит во многом из-за того, что талибы имеют доступ лишь к 0,1% (из 9,4 млрд долларов) госрезервов, поскольку их значительная часть заморожена США. (ТАСС)