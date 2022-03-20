Правящее в Афганистане движение «Талибан» официально запретило национальный трехцветный флаг. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на указ талибов.

Из документа следует, что отныне все правительственные учреждения в стране и за ее пределами будут пользоваться белым флагом движения. Должностным лицам «Талибана» также не разрешается пользоваться триколором.

15 августа 2021 года «Талибан» (организация запрещена в России) объявил об установлении полного контроля над Афганистаном. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.