Правящее в Афганистане движение «Талибан» выстрелами в воздух разогнало демонстрацию женщин, которые собрались у посольства Ирана для выражения своей поддержки иранским женщинам в борьбе за свои права.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова очевидца.

Отмечается, что около 25 афганских женщин держали в руках плакаты с надписями: «Женщины, жизнь, свобода», «Женщины Ирана и Афганистана против плена». Талибы разогнали собравшихся, сделав несколько выстрелов в воздух.

18 сентября стало известно, что женщины Ирана начали протестовать после гибели задержанной из-за неправильно надевшей хиджаб девушки Махсы Амини. Официальной причиной смерти стали проблемы девушки с сердцем. При этом, по словам очевидцев, девушку избили в автозаке. Родственники Амини утверждают, что у нее не было проблем со здоровьем.