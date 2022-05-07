Власти Афганистана приняли решение ввести обязательное ношение хиджабов для женщин на территории всей страны, передает РИА Новости.
В заявлении министерства исламской ориентации говорится, что ношение хиджабов является обязательным для «мусульманских благородных, взрослых женщин».
Женщины, живущие в Афганистане, должны закрывать хиджабом лицо, оставляя глаза, когда они сталкиваются с людьми, находясь без родственников.
Ранее стало известно, что в Афганистане обучение в вузах станет раздельным для студентов мужского и женского пола.
Студенты будут посещать лекции в разные дни недели, по три дня: девушки — по понедельникам, средам и субботам, юноши — по вторникам, четвергам и воскресеньям (aif.ru).