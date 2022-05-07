Власти Афганистана приняли решение ввести обязательное ношение хиджабов для женщин на территории всей страны, передает РИА Новости.

В заявлении министерства исламской ориентации говорится, что ношение хиджабов является обязательным для «мусульманских благородных, взрослых женщин».

Женщины, живущие в Афганистане, должны закрывать хиджабом лицо, оставляя глаза, когда они сталкиваются с людьми, находясь без родственников.

Также сообщается, что систематическое нарушение данного постановления грозит лишением свободы отцу или мужу женщины. В заявлении отмечается, что женщин, нарушающих обязательное ношение хиджаба и работающих в госорганах, должны смещать с занимаемых должностей. Это же наказание может постигнуть и мужчин, если их жены или дочери не будут соблюдать правил ношения хиджаба.

Ранее стало известно, что в Афганистане обучение в вузах станет раздельным для студентов мужского и женского пола.

Студенты будут посещать лекции в разные дни недели, по три дня: девушки — по понедельникам, средам и субботам, юноши — по вторникам, четвергам и воскресеньям (aif.ru).