Представители радикального исламистского движения «Талибан» предписали всем местным и международным неправительственным организациям в Афганистане приостановить работу сотрудниц женского пола. Об этом в Twitter сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на документ афганского министерства экономики.

Согласно сообщению, работу сотрудниц поручено приостановить «до дальнейшего уведомления».

21 декабря в Афганистане девушек перестали пускать в университеты.

20 декабря в Афганистане ввели закон, запрещающий женщинам получать высшее образование. Так, согласно указу, студенткам запрещено поступать в частные и государственные университеты.