Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» продолжает переговоры с представителями Турции и Катара об эксплуатации аэропорта Кабула и четырех других афганских аэропортов на постоянной основе. Об этом заявил в субботу назначенный радикалами пресс-секретарь министерства транспорта и гражданской авиации во временном правительстве Афганистана Имамуддин Ахмади, тем самым опровергнув распространенные ранее сведения о достижении соглашения между сторонами.

«Турецко-катарская техническая группа прибыла в Кабул в четверг и провела встречи с техническими специалистами «Исламского эмирата Афганистан» (используемое «Талибаном» название государства). Эти консультации будут продолжены, и в ближайшее время будет достигнута договоренность с учетом национальных интересов нашей страны», — приводит слова представителя талибов местный телеканал Tolo News.

24 декабря агентство Anadolu сообщило, что Турция и Катар достигли принципиальной договоренности с представителями талибов по вопросам управления пятью аэропортами в Афганистане, включая кабульский аэропорт. (ТАСС)