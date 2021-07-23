Движение «Талибан» расценивает нанесенные ВВС США авиаудары в поддержку действий ВС Афганистана как «открытый вызов мирным Дохийским соглашениям». Об этом сообщил в пятницу афганский телеканал TOLO news со ссылкой на заявление талибов.

«Недавние авиаудары американских военных в поддержку афганской армии в провинциях Кандагар и Гильменд представляют собой открытый вызов мирным Дохийским соглашениям, — цитирует телеканал заявление. — Этот шаг будет иметь серьезные последствия для международной коалиции».

В четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что ВВС США за последние несколько дней нанесли серию авиаударов, что является частью усилий по оказанию поддержки Афганским национальным силам обороны и безопасности (АНСОБ) в действиях против отрядов «Талибан». Во время пресс-брифинга он отказался привести подробности ударов.

Министерство обороны Афганистана сообщило в пятницу об уничтожении 17 талибов в ходе авиаудара афганских ВВС минувшей ночью. В ходе другого удара было ликвидировано еще 10 талибов. Однако упоминаний об ударах ВВС США не было.