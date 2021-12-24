Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» за последние месяцы исключило из своих рядов около 1,9 тыс. боевиков. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Twitter представитель радикалов Альханафи Вардак, сообщает ТАСС.

«С момента создания в «Исламском эмирате Афганистан» комиссии «Тасфийе ас-Саф» («Очистка рядов») из рядов ИЭА были исключены 1 895 неблагонадежных человек. Среди них есть целый ряд руководителей провинций и полевых командиров», — подчеркивается в тексте.

В конце сентября талибы создали комиссию «Тасфийе ас-Саф», которая должна следить за моральным обликом боевиков и наказывать провинившихся. В декабре также был сформирован специальный комитет, который призван заниматься вопросами реорганизации и повышения эффективности новой афганской армии. По заверениям «Талибана», в состав обновленных ВС Афганистана будут мобилизованы не менее 150 тыс. бойцов, включая тех, кто состоял на службе при прежнем режиме. Кроме того, радикалы постепенно вводят в систему военного образования основы религиозного и идеологического воспитания.