Около 90% границ Афганистана находятся под контролем радикального террористического движения «Талибан». Об этом заявил «РИА Новости» представитель движения Забиулла Муджахед.

«Границы Афганистана с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном и около 90% границ под нашим контролем»,— сказал Забиулла Муджахед.

Впрочем, Таджикистан утверждает, что талибы контролируют не всю границу со страной, а 80%.

Ситуация в Афганистане обострилась после вывода войск НАТО. В июле представители «Талибана» объявили, что контролируют 85% территории страны. В МИД РФ считают, что присутствие талибов может быть «позитивным фактором» для обеспечения безопасности партнеров России в Центральной Азии.