«Талибан» начал расследование после публикаций о «сговоре» с РФ

Афганское радикальное движение «Талибан» начало собственное расследование после появления в ряде американских СМИ публикаций, в которых говорилось о «сговоре» с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя политического офиса «Талибана» в Катаре Сухеля Шахина.

По его словам, эти обвинения лживы и не имеют под собой никаких оснований.

Шахин предположил, что они запущены разведывательным агентством в Кабуле, «чтобы нанести урон мирному процессу и отсрочить его, а также формирование нового правительства».

Представитель движения считает, что афганское правительство намеревается сохранить власть в своих руках, поэтому распространяет подобную информацию, чтобы вызвать резонанс внутри США и отсрочить мирный процесс, который приближает его отстранение от власти.