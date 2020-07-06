«Талибан» начал расследование после публикаций о «сговоре» с РФ

Афганское радикальное движение «Талибан» начало собственное расследование после появления в ряде американских СМИ публикаций, в которых говорилось о «сговоре» с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя политического офиса «Талибана» в Катаре Сухеля Шахина.
По его словам, эти обвинения лживы и не имеют под собой никаких оснований.
Шахин предположил, что они запущены разведывательным агентством в Кабуле, «чтобы нанести урон мирному процессу и отсрочить его, а также формирование нового правительства».
Представитель движения считает, что афганское правительство намеревается сохранить власть в своих руках, поэтому распространяет подобную информацию, чтобы вызвать резонанс внутри США и отсрочить мирный процесс, который приближает его отстранение от власти.