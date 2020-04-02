Не дезинфицирующих свои автомобили таксистов накажут

Водителей такси постоянно предупреждают о недопустимости перевозок 4 клиентов одновременно.

Как сообщает Report, об этом заявил замначальника Главного управления общественной безопасности МВД Азиз Багишев на брифинге в оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

Он также отметил, что рекомендуется дезинфекция салонов машин: «Если кто-то нарушает правила, будут приняты соответствующие меры».

Выступивший на брифинге председатель правления Бакинского транспортного агентства Вусал Керимли добавил, что на сегодняшний день продезинфицировано около 12 тыс. автомобилей такси.

| 2020-04-02T16:00:08+00:00 2 апреля 2020, 15:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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