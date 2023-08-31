После решения технических вопросов, 40 тонн муки будут тем или иным способом доставлены в Ханкенди.

Об этом сотруднику Report в Агдаме заявил генеральный секретарь Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзаев.

Он напомнил, что сегодня аккредитованные в Азербайджане представители дипломатического корпуса и военные атташе ознакомились с ситуацией на дороге Агдам-Ханкенди, где сейчас находится продовольствие, которое планируется направить в Ханкенди.

«Они стали свидетелями того, что доставленный сюда груз не удалось доставить в Ханкенди. Представителям дипломатического корпуса была предоставлена подробная информация о миссии Общества Красного Полумесяца. Сейчас мы в режиме ожидания. Мы рассчитываем так или иначе отправить в Ханкенди 40 тонн муки, которые находятся в грузовиках, после решения технических проблем», — сообщил он.