«Пандемия еще не завершилась. Появился новый штамм вируса – «омикрон», у которого больше мутаций по сравнению с другими штаммами, и это вызывает всеобщую обеспокоенность. По предварительным данным, новый штамм распространяется быстрее».

Oб этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что точность этих гипотез выяснится в ближайшее время: «Защита граждан в условиях такой опасности, предотвращение роста инфицирования будет зависеть от соблюдения нами правил и активного участия в вакцинации».