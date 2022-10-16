Тайвань не откажется от суверенитета и не пойдет на компромиссы в вопросах свободы и демократии, заявил Офис тайванского президента в воскресенье, 16 октября. Народ Тайваня однозначно отвергает идею Пекина об «одной стране, двух системах», подчеркивается в заявлении.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на съезде КПК, вновь пригрозил Тайваню военной силой. Китай стремится к мирному «воссоединению», но «мы никогда не возьмем на себя обязательство отказаться от применения силы. Китайское руководство сохранит опцию для принятия всех необходимых мер», — заявил он на съезде Коммунистической партии Китая (КПК).

В ответ Офис президента Тайваня выразил мнение, что встреча на поле боя не является опцией. «Поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе и всем регионе является общей ответственностью двух сторон», — говорится в заявлении.

Китай считает Тайвань мятежной провинцией, являющейся частью КНР. Не признает независимость Тайваня и подавляющее большинство членов мирового сообщества, включая США и Россию.

В то же время 23 миллиона тайваньцев уже давно считают себя независимыми. Напряженность в отношениях между КНР и Тайванем в последнее время усилилась после визита на этот остров председателя Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, американских конгрессменов и представителей других государств, в том числе Германии. Китай в ответ расширил военную активность в районе Тайваня, чтобы усилить давление на руководство в Тайбэе. (DW)