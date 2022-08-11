Тайвань отвергает модель «одна страна — две системы», которую предлагает Пекин в качестве основы для мирного воссоединения. Об этом сообщила официальный представитель тайваньского МИДа Джоанн Оу на пресс-конференции в Тайбэе в четверг, 11 августа. «Только народ Тайваня может решать свое будущее», — подчеркнула она.

Предлагаемая Пекином модель «одна страна — две системы» была применена в отношении Гонконга и Макао, которым после перехода под китайскую юрисдикцию был обещан особый административный статус с широкой автономией.

Армия Тайваня в четверг провела очередные боевые стрельбы, после того как Китай официально завершил свои масштабные военные учения вокруг острова, объявленные из-за визита cпикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Представитель тайваньского МИДа заявила, что Китай использует визит Пелоси «в качестве предлога для разрушения статус-кво», пытаясь «создать новую норму, чтобы запугать тайваньский народ». (DW)