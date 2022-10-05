Власти Тайваня продолжат тесно сотрудничать с США и другими союзниками, чтобы не допустить передачи самых передовых технологий в руки китайских военных. Об этом заявил заместитель министра экономики Тайваня Чэнь Чжэнци. Его слова приводит агентство Bloomberg.

«Что касается национальной безопасности, мы примем меры для защиты нашей коммерческой тайны, защиты наших ключевых технологий, защиты наших талантов, чтобы их не переманивали незаконно», — заявил замминистра экономики Тайваня.

По словам Чэня, тайваньские власти накануне провели расследование о возможной передаче высокотехнологичных чипов местным производителем Alchip technologies китайской компании Phytium Information Technology. Поскольку компанию подозревали в связях с китайскими военными, дальнейшие экспортные операции были запрещены, отметил замминистра.

«Как только мы находим лазейку, мы ее затыкаем», — сказал Чэнь.