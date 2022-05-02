Власти Тайваня изучают альтернативные возможности получения дальнобойных видов вооружений на фоне задержки поставок самоходных гаубиц M109A6 из США, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на официальном сайте министерства обороны острова.
Ранее газета South China Morning Post сообщила, что США откладывают поставки вооружения на Тайвань из-за перегруженности своего военно-промышленного комплекса в связи с ситуацией в Украине. В августе 2021 года американский госдеп одобрил пакет военной помощи Тайваню на 750 миллионов долларов. Поставка 40 самоходных гаубиц M109A6, известных как Paladin, ожидалась Тайванем в 2023 году. Как сообщает газета, поставка гаубиц будет отложена до 2026 года.
«В настоящее время министерство обороны тщательно рассматривает альтернативные планы», — говорится в сообщении, в котором отмечается, что такие действия последовали на фоне сообщений о задержки поставок из США.
В ведомстве сообщили, что после обсуждений альтернативный проект закупок будет представлен Законодательному юаню для рассмотрения.