Ранее газета South China Morning Post сообщила, что США откладывают поставки вооружения на Тайвань из-за перегруженности своего военно-промышленного комплекса в связи с ситуацией в Украине. В августе 2021 года американский госдеп одобрил пакет военной помощи Тайваню на 750 миллионов долларов. Поставка 40 самоходных гаубиц M109A6, известных как Paladin, ожидалась Тайванем в 2023 году. Как сообщает газета, поставка гаубиц будет отложена до 2026 года.