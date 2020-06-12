TƏBİB выступил с обращением к владельцам офисов

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана обратилось к владельцам офисов.

Как передает Report, в обращении говорится, что сотрудники, владельцы и менеджеры офисных зданий должны придерживаться ряда правил, чтобы защититься от инфекции COVID-19 внутри офисов.

Было отмечено, что сотрудников должны информировать о COVID-19, в офисе должны иметься постеры, пропагандирующие следование гигиене.

В то же время больные сотрудники не должны допускаться в здание офиса, следует создать условия для их изоляции дома.

Было отмечено, что кашляя или чихая в офисе, нос и рот должны прикрываться одноразовыми салфетками, офис должен быть снабжен закрытыми урнами для утилизации одноразовых салфеток и диспенсерами с дезинфицирующим средством для дезинфекции рук.

| 2020-06-12T14:12:54+04:00 12 июня 2020, 14:45|12345 (Пока оценок нет)
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