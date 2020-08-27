TƏBİB принял решение приостановить работу двух медучреждений Ширвана

В последние дни рост интенсивности случаев заражения коронавирусом в городе Ширван связан с работой медучреждений, в данной связи для мониторинга в Ширван была командирована рабочая группа TƏBİB, которая выявила ряд недочетов в работе медучреждений, сообщает TƏBİB.

Для устранения недочетов в Ширванской центральной городской больнице и Лечебно-диагностическом центре города Ширван был осуществлен ряд мер.

Было принято решение о локализации источника заражения и в связи с этим в Центральной городской больнице и Лечебно-диагностическом центре города Ширван временно приостановлен прием больных.

В больнице будет продолжено лечение больных, которые уже находятся в стационаре, а новым обратившимся больным амбулаторные и стационарные услуги будут оказывать больницы близлежащих районов.

Отметим, что Оперативный штаб при Кабмине будет отдавать предпочтение мерам по локализации источника заражения на территориях, где растет интенсивность заражения.(Trend)