TƏBİB: Переливание иммунной плазмы дает хорошие результаты

Коронавирусная инфекция протекает в агрессивной и тяжелой форме не только у пожилых людей, но и у молодежи, особенно при наличии сопутствующих заболеваний. Противовирусное лечение таких пациентов часто оказывается неэффективным. Для терапии применяется иммунная плазма, которая готовится в Национальном центре гематологии и трансфузиологии Азербайджана.

Об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

«Коронавирус нового типа распространяется очень быстро. Несмотря на серьезные противоэпидемические меры, которые в настоящее время принимаются в стране, число инфицированных растет из-за несоблюдения гражданами санитарно-гигиенических правил.

В настоящее время есть пациенты, которые подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, их состояние оценивается как критическое. Опыт показал, что лечение зараженных коронавирусом посредством иммунной плазмы дает хорошие результаты.

Такую терапию провели 15 тяжелобольным, которые проходят лечение в пандемических больницах. После этого специалисты зафиксировали положительную динамику у четырех пациентов и улучшение состояния трех больных», — говорится в сообщении. (oxu.az)