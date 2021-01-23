TƏBİB ответил на утверждения о принудительной вакцинации медработников

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) прокомментировало обвинения о принудительной вакцинации работников здравоохранения, работающих в некоторых медицинских учреждениях. В ответ на запрос Report в TƏBIB было подчеркнуто, что вакцинация ни в коем случае не может быть обязательной.

«В целом вакцинация в Азербайджане проводится на добровольной основе и за счет государства», — отметили в ведомстве.

Напомним, что в Азербайджане с 18 января началось использование вакцины CoronoVAC производства китайской компании SinoVac. Согласно принятой стратегии вакцинации, на первом этапе будут привиты медицинские работники, относящиеся к группе повышенного риска.