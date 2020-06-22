TƏBİB констатировал отсутствие желаемого результата

В Азербайджане до 1 августа продлили карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Особенно жестким режим карантина будет в Баку и шести других городах: Гяндже, Сумгаите, Ленкоране, Евлахе, Масаллы и Джалилабаде, а также в Апшеронском районе. В этих населенных пунктах с 21 июня по 5 июля выходить из дома можно будет только после получения пропусков по СМС, сообщила пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева.

Минимум до 5 июля приостановят работу торговые центры, салоны красоты, парикмахерские, выставки и музеи. Кафе и ресторанам разрешено работать только на вынос. Запрещаются спортивные игры на воздухе и посещение пляжей. Однако для посещения останутся открытыми парки и бульвары, продолжит работу также метро в Баку.

Предлагавшая дождаться эффекта прежних мер жесткого двухдневного карантина, вводимого под занавес недели, заведующая отделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева сообщила, что эти меры «не привели к желаемому результату». Целью предыдущего жесткого карантина Гараева назвала «сведение к минимуму социальной активности», вот только на практике наблюдалось иное. В TƏBİB не рассказали, кто понесет ответственность за бесполезные ограничения, чинившие серьезные неудобства для граждан и ухудшавшие эпидемиологическую ситуацию в условиях пандемии. Ведь результатом этих мер была критическая давка в общественных местах, а следовательно, и рост числа зараженных.

Уместно напомнить, что в канун жесткого карантина и двухдневной продуктовой блокады наблюдалось массовое столпотворение людей на рынках и в транспорте без намека на санитарную дистанцию. Можно предположить, что инициирующая это структура могла не предвидеть последствий. Но о том, что первый двухдневный запрет на выход из дома привел к опасной в условиях пандемии давке и отсутствию санитарной дистанции писали СМИ, наконец, происходящее широко обсуждалось в социальных сетях и обществе. А следовательно, об этом не могли не знать и ответственные лица в Оперативном штабе правительства, почему-то как ни в чем не бывало принявшие повторное решение ввести двухдневный локдаун, сопровождавшийся не менее серьезными рисками распространения коронавируса в прошлые выходные.

Сегодня TƏBİB констатирует рост уровня инфицирования, вынуждающий вернуть двухнедельный жесткий карантин с переходом на спецпропуска и смс-разрешения. Если вспомнить историю вопроса, такой режим уже был введен на территории страны 5 апреля и аннулирован 1 мая, учитывая, согласно заявлению Оперштаба, невысокую скорость распространения болезни и положительную динамику числа вылечившихся от COVID-19. Однако статистика заболеваний показывает, что смягчение карантина привело к устойчивой тенденции роста заражений.

Ведь если в середине апреля активную динамику удалось стабилизировать до 38-50 выявляемых новых случаев, уже начиная со второй половины месяца статистика резко возросла до сотен ежедневно фиксируемых заражений. Под конец мая печальные показатели перевалили за две сотни. Примечательно, что 29 мая в стране было выявлено 230 новых случаев заражения и на этом фоне ярко выраженной динамики роста заболеваемости Оперштаб почему-то открывает Торговые центры и моллы.

В условиях смягченного карантина, работающих ресторанов и торговых центров число заражений резко возросло, даже превысив три сотни ежедневно выявляемых случаев. Так, 5 июня в Азербайджане было выявлено 338 новых случаев заражения коронавирусом, 6 июня – 379. При этом рост статистики новых заражений сопровождается столпотворением людей в очередях за продуктами и транспорте из-за введенного Оперштабом жесткого двухдневного карантина на выходные.

В целом же не удивительно, что уже 19 июня было выявлено 438 носителей заболевания, 20 июня – 471. И вот когда статистика готовится перевалить за пять сотен, 21 июня в стране вновь заработал прежний режим смс-пропусков. О чрезвычайности сложившейся ситуации свидетельствует тот очевидный и всем доступный факт, что только за 17 дней июня 2020 г. в стране зарегистрировано больше инфицированных коронавирусом, чем за все предыдущие три месяца, сообщил подписчикам социальной сети Facebook профессор, доктор юридических наук Ханлар Алекперов.

«Так, если за март, апрель и май (вместе взятые) в Азербайджане было зарегистрировано 5494 больных, зараженных коронавирусной инфекцией, то за 17 дней июня таковых выявлено 5497… К сожалению, столь опасная динамика распространения коронавируса приняла в Азербайджане устойчивый характер. И это при том, что: в стране еще не наступил пик распространения коронавируса, хотя эпидемия COVID и находится в активной фазе. Проведено тестирование лишь около 4% населения страны для выявления больных коронавирусом. Следовательно, на каждые 100 тыс. населения, прошедших на сегодняшний день тестирование, приходится 2747 больных коронавирусом… Это, увы, не просто высокие, а супервысокие показатели числа зараженных коронавирусом в Азербайджане», — сказал ученый.

По его подсчетам, если данные, отражающие число выявленных на сегодняшний день больных разделить на число лиц, прошедших тестирование, и полученные данные экстраполировать на общую численность населения страны (10.800.000 человек), то мы увидим крайне угрожающую картину числа латентных больных коронавирусом – их сегодня в Азербайджане, как минимум, свыше 250.000 тысяч.

«Сложившаяся в стране столь опасная динамика распространения коронавируса представляет реальную угрозу национальной безопасности, так как наличие в республике огромного количества латентных больных означает, что они ежедневно заражают COVID-19, как минимум, сотни и сотни людей, с которыми вступают в контакт, в том числе и тактильный», — на взгляд ученого, создавшаяся ситуация диктует настоятельную необходимость безотлагательного созыва Совета национальной безопасности страны (с участием ведущих специалистов в области вирусологии, эпидемиологии и т.д.), на заседании которого необходимо рассмотреть вопросы о целесообразности: введения в стране чрезвычайного положения, как это предусмотрено частью 3 статьи 71 Конституции Азербайджанской Республики; проведения тестирования среди всего населения страны для выявления больных COVID-19; бесплатной раздачи всему населению страны медицинских масок (не менее 10 шт. на каждого человека).

В то же время предлагается увеличить, как минимум, в 2 раза коечный фонд специализированных лечебных учреждений для больных коронавирусом. Ученый также уверен в необходимости освобождения из мест лишения свободы всех лиц, впервые осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, а также за все виды неосторожных и экономических преступлений.

С 19 марта 2020 года в стране функционирует официальный сайт о COVID-19, https://koronavirusinfo.az/az, информирующий о текущем состоянии дел по борьбе с вирусом в Азербайджане, статистикой по заражениям, а также рекомендациями для населения и чат с оператором для дополнительной информации. Согласно официальной статистике сайта, на 21.06.2020 в Азербайджане зарегистрировано 12 729 случаев заражения, 154 случаев летального исхода, 6 799 фактов выздоровления, а также проведено 417 102 тестов на коронавирус.

P.S. (от редакции) Цифры говорят сами за себя, и как бы вселяют тревогу. Но это не повод входить в ступор. Наоборот, сейчас самая пора нашему чиновничьему сословию понять, что неполная информация и аналитические записки в угоду высокому мнению сродни медвежьей услуге, оказываемой как руководству страны, так и самой стране.