Сьюзан Райс обвинила Трампа в поддержке Путина

Реакция президента США Дональда Трампа на сведения о «связи» России и радикального движения «Талибан» в Афганистане показала, что Трамп поддерживает российского лидера Владимира Путина, а не американские войска, заявила бывший посол США в ООН и экс-советник президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс. Об этом сообщает The Hill.

«Теперь мы знаем, что, даже когда речь идет о крови американских военнослужащих, этот президент выбирает Путина, а не наши войска», — отметила Райс.

Кроме того, все действия Трампа с момента его избрания главой государства приносили выгоду России, считает Райс.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан» также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности. (gazeta.ru)