Сын йеменского миллиардера Фарук Абдулхак признался в причастности к смерти студентки Мартины Вик Магнуссен в 2008 году. Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам Фарука, девушка умерла в результате несчастного случая в ходе секса с ним, причиной мужчина назвал кокаин.

Полуобнаженное тело Мартины было найдено под грудой мусора в подвале дома, где проживал Абдулхак во время обучения в бизнес-школе Риджентс в Лондоне. В это время мужчина уже улетел на родину. За два дня до этого их видели вместе у клуба.

На теле девушки было обнаружено 43 пореза и ссадины, а также следы удушения. В Великобритании Фарука обвиняют в изнасиловании и убийстве студентки.

«Я не думаю, что правосудие восторжествует. Я считаю, что система уголовного правосудия там (в Великобритании. — «Газета.Ru») сильно предвзята. Я считаю, что они захотят выставить меня сыном араба, сыном богача… уже слишком поздно», — рассказал Фарук журналистке.

Отец Фарука, Шахер Абдулхак, умер в 2020 году. Он основал компанию Shaher Trading, которая занимается торговлей нефтью, оружием, безалкогольными напитками, а также предоставляет туры и владеет недвижимостью.