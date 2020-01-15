Сын арестованного главы ИВ уволен из Главного управления по борьбе с коррупцией

Уволен с работы сын бывшего главы Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддина Гулиева Рамал Гулиев, работавший в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Об этом заместитель генпрокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана Кямран Алиев сказал, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной итогам 2019-го года.

Он сообщил, что Рамал Гулиев был сотрудником Управления: «Рамал Гулиев уволен соответствующим приказом генпрокурора по собственному желанию «. (report)