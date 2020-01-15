Сын арестованного главы ИВ уволен из Главного управления по борьбе с коррупцией

Уволен с работы сын бывшего главы Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддина Гулиева Рамал Гулиев, работавший в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Об этом заместитель генпрокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана Кямран Алиев сказал, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной итогам 2019-го года.

Он сообщил, что Рамал Гулиев был сотрудником Управления: «Рамал Гулиев уволен соответствующим приказом генпрокурора по собственному желанию «. (report)

| 2020-01-15T12:59:17+00:00 15 января 2020, 14:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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