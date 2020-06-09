Свыше 50% инфицированных коронавирусом приходится на долю Баку

«Статистика заражений коронавирусом в Баку уже превышает 50% от общего числа инфицированных по стране. Это связано с ростом числа инфицированных».

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, в Сабунчинском районе этот показатель составляет 12.4%, Ясамальском — 12.3%, Хатаинском — 11.6%, Насиминском — 11%.

«В Сиязанском районе выявлено 12 новых случаев заражения. Все инфицированные — женщины. Они заразились на панихидах».

По его словам, в основном люди заражаются коронавирусом в общественном транспорте, объектах общепита, так как именно здесь не соблюдается социальная дистанция: «Также растет число случаев заражения в маркетах».