Свыше 209 тыс человек вылечились от COVID-19 в Турции

До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 209 487 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Твиттер.

По словам главы ведомства, за последние сутки в Турции подтвержден еще 17 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 5613.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 226 100, поскольку еще у 927 человек тесты на вирус дали положительный результат.

По данным главы Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 40 016 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 4 572 688 анализов.