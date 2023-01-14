Понятие свободы меняется, впрочем, как и многое другое в нашей жизни. Свобода афганской и иранской женщины превратилась в шагреневую кожу, сжимающуюся с каждым днем и могущую превратиться у всех на глазах в смешной клочок выцветшего пергамента, на котором зафиксированы пыльные догмы религиозных радикалов. Афганским женщинам практически запретили учиться. Муллы порешили, что самое разумное поведение для женщин замкнуться в четырёх стенах, раздумывая над тем, что могло бы понравиться мужчинам её семьи.

Иранские женщины прошли долгую дорогу угнетения, прежде чем они решились возмутиться и выступить против мулл и их дискриминационной политики.

Те, кто родился в неволе, и только умозрительно представляет, что возможна другая жизнь, какое-то время мирятся со своей участью. Тем более в странах, где религия диктует свои правила, где женщине уготована роль послушной и безропотной служанки своего господина. В наши дни теократических государств не так уж много. Иран, Афганистан, Саудовская Аравия, в частности.

Судьба иранских женщин особенно волнует нас, если вспомнить о том, что в Южном Азербайджане иранского государства проживают миллионы наших соотечественников. Триггером выступления иранских женщин послужило убийство в тюрьме Махси Амини 17 сентября 2022 года. Предлогом помещения молодой женщины в тюремную камеру, а, впоследствии и убийства послужило «неправильное ношение платка». Можно ли придумать более извращенный безобразный предлог для убийства? Вероятно, можно, при желании. А если пойти дальше, можно убивать и без всякого предлога, тем более женщину в религиозной стране, где в качестве основного закона выступает шариат.

После невиданных доселе массовых выступлений против режима, которые прошли по всему Ирану, муллы решили «смягчить» свою политику. В том варианте, в котором они представляют себе «смягчение».

«Как сообщают медиа, власти Ирана впервые за 43 года заявили, что женщины могут обходиться без хиджаба. На днях аятолла Хаменеи заявил в своем выступлении, что «хиджаб является необходимым условием шариата, рожденным исламом, и это веление, которое предписано шариатом. Важность хиджаба несомненна. Всем должно быть известно, что хиджаб важное предписание шариата и его необходимо соблюдать. Однако тех, кто не носит хиджаб, нельзя обвинять неверии и в том, что они враги революции».

Почему женщины и сегодня подвергаются насилию и угнетению? «Слабый пол» и этим все сказано. Женщина физически слабее мужчины. Она не всегда может дать отпор сильному полу. Конечно, у нее есть другие преимущества. Женщина научилась превращать свою слабость в силу. Но такая политика приносит успех не всегда.

Еще одна страна, где мусульманские законы превалируют — Саудовская Аравия. В последнее время там подули ветры перемен. С 2018 года женщинам разрешили водить машины. Тем не менее, женщина остается под опекой мужчины. Это значит, что она не может без разрешения опекуна принимать более или менее значимые решения. Одним из удивительных законов является развод, полученный по инициативе мужчины, когда муж даже не считает нужным проинформировать жену о том, что он развелся с ней. В последнее время суды обязали сообщать женщинам о том, что мужья разводятся с ними. Мера вызвана тем, что мужчины злоупотребляли своим правом тайного развода без согласия женщины. И самая последняя невероятная новость: женщина стала международным судьей. В 2022 году ФИФА включила Ануд аль Асмари в число 8 представителей Саудовской Аравии, судящих международные матчи. Либерализацию нравов связывают с усилением влияния принца Мухаммеда бин Салмана . Молодой принц внешне, по крайней мере, стремится к созданию более благоприятного имиджа для своей страны. Полагаться на то, что в конечном итоге, женщины в Королевстве обретут те же права, что и мужчины, преждевременно. Вспомним скандал с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги. В заказе на убийство подозревают принца. Насколько подозрение обосновано, судить сложно. Очевидно лишь то, что авторитарный способ правления, когда ситуация в стране, зачастую, зависит от настроения правителя, не позволяет особенно надеяться на стабильный прогресс в области прав человека.

Еще одна сенсационная новость пришла из Саудовской Аравии. Создано военное подразделение из женщин. Немного похоже на «потешный» полк, хотя амазонки, в свое время завоевали себе репутацию бравых воинов.

Отдадим должное политике принца. В числе прочих нововведений, он снял табу со светской музыки. «Сегодня, Слава Аллаху, мы можем спокойно играть на площадях, в парках, любых общественных местах, включая рестораны», — говорит музыкант Эль-Муханна.

Общество только выиграет от либерализации теократического режима.

Раскрепощение женщин, их активное участие в жизни общества, принесет пользу и мужчинам, и государству в целом. Представьте, что вся материальная тяжесть заботы о семье лежит на плечах мужчины. Правда, он освобожден от забот по ведению домашнего хозяйства. В некоторой степени от заботы по воспитанию детей, однако материальная составляющая довлеет, невозможно с этим не согласиться. Материальный фактор, в свою очередь, становится главным аргументом в угнетении женщины. Раз она ничего не «зарабатывает», значит, целиком и полностью зависит от воли ее «опекуна».

Приведу аргумент, как мне кажется, способный растопить «железную волю» некоторых мужчин в их стремлении главенствовать. Возможность не брать на себя ответственность за все, что происходит в семье и за ее пределами. Молодой азербайджанец как-то признался, что его привлекают самостоятельные девушки, у которых есть свое мнение, профессия и интересы. С такой девушкой-партнером он готов создать семью, зная, что она будет ему опорой в любой ситуации. В случае активного участия женщин в общественной жизни появляется надежда на улучшение нравов, в силу того, что от природы женщины менее агрессивны. Потенциал женщин велик. Разговоры о том, что женщине неподвластны те или иные области знаний, либо искусства, спорта, лишены всяких оснований. Конечно, есть определенные моменты. К примеру, женский бокс, на мой взгляд, не самое лучшее занятие для женщины. Повторюсь, это мое личное мнение.

История афганской девушки Надии Надим, вынужденной иммигрировать в Данию в 2000 году из Афганистана, показательна. Ее мать Гамида, в 20 лет осталась одна с пятью маленькими дочерьми, после того, как их отца, полковника Надима, убили талибы. В Дании Надия стала известной футболисткой, завоевавшей международное признание. На этом ее карьера не закончилась. В 2022 году она получает диплом врача, продолжая играть в футбол. Ее мечта — вернуться в родной Афганистан и помочь тем, чью жизнь разрушили талибы. Будем надеяться, что ее мечта сбудется. Так же, как и мечта иранцев, как женщин, так и мужчин; тех, кто стремится обрести свободу и освободиться от страшного теократического режима мулл.