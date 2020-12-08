Светлана Тихановская: «Общество в Беларуси решительно настроено на перемены»

Выступая в режиме онлайн в понедельник, 7 декабря, в вашингтонском Атлантическом Совете, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская подчеркнула, что общество в Беларуси решительно настроено на перемены, но что ему нужна поддержка западных стран, сообщает Голос Америки.

«Белорусский народ не остановится, пока Лукашенко не уйдет в отставку. Он несет ответственность за массовые фальсификации, насилие и ложь в отношении опасности пандемии COVID-19. На этот раз терпению людей пришел конец. Протестные настроения настолько сильны, что даже жестокие избиения и пытки не могут их уничтожить, – сказала Тихановская. – Белорусы сумели сформировать прочную сеть солидарности. Пути назад нет. Согласно последним опросам, белорусы готовы протестовать столько, сколько необходимо. И я уверена, что мы достигнем главной цели – проведения новых президентских выборов».