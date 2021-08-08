В Азербайджане выявлено еще 1220 случаев заражения коронавирусом, 358 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

7 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 351 825 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 335 025 человек вылечились, 5063 скончались, число активных больных – 117 37.

За прошедшие сутки проведено 9 537 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 4 116 768 тестов.