Главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ и заместителя командующего Объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина не арестовали, а допросили и отпустили.

Такую версию развития событий озвучили росСМИ. Они заявили, что не подтверждают арест генерала Суровикина в связи с его причастностью к мятежу главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Два источника, близкие к Генштабу и ФСБ, рассказали СМИ, что Суровикин не арестован и не находится в «Лефортово», его допросили и потом отпустили.

Западное издание Bloomberg также написало, что Суровикина допросили о мятеже Пригожина. По словам собеседника этого издания, генерала «держат в одном месте, но не в тюрьме, и следователи обращаются с ним осторожно, чтобы не разозлить его сторонников среди военных».

Пропагандистские каналы писали, что сегодня Суровикин якобы был на совещании в Ростове-на-Доную по их данным, министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил Суровикина в измене, но арестовать генерала опасаются, поскольку офицеры на его стороне. (УНИАН)