Суга может стать первым лидером, встретившимся с Байденом

Президент США Джозеф Байден и японский премьер Есихидэ Суги могут встретиться в Вашингтоне 9 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению, не исключено, что Суга вылетит из Японии в США 8 апреля, а вернется уже 10 апреля.

Основными темами для обсуждения, предположительно, станут меры по укреплению японо-американского альянса, сотрудничество двух стран для реализации «свободного и открытого» Индо-Тихоокеанского региона и другие.

Таким образом, Суга может стать первым иностранным главой государства, с которым Байден встретится в своей официальной резиденции. Встреча, как отмечается, должна подчеркнуть важность американо-японского альянса.

| 2021-03-14T07:25:37+04:00 14 марта 2021, 10:38|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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