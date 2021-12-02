В Тбилисском городском суде прошло очередное слушание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили — бывший глава государства обвиняется в растрате государственных средств в период с 2009 по 2012 годы.

Это одно из самых крупных дел против экс-президента Грузии. Речь идет о растрате 8,8 миллиона лари, и по этому делу Саакашвили может оказаться за решеткой на 11 лет.

Слушание по этому делу в четверг было первым, на котором присутствовал Саакашвили.

На данный момент рассмотрение дела в суде практически находится на середине – суд принял представленные доказательства и улики и успел опросить часть свидетелей.

Судья по делу Бадри Кочламазашвили позволил экс-президенту выступить с речью и сделать политические заявления.

«Когда лицо, обвиняемый, является активной политической фигурой, когда он, во всяком случае сторона защиты утверждает, что его преследуют по политическому признаку, когда ему предъявлены обвинения об использовании им служебного положения во время его президентства, а президентство является высокой политической должностью, вот в таком случае не позволять обвиняемому делать политические заявления — абсолютно недопустимо», – сказал Кочламазашвили.

«Не лучше ли поддержать меня и смело сказать, что весь этот процесс — фарс и исторический позор всей страны», — заявил Саакашвили.

По словам Саакашвили, в случае изменения судебной системы он готов доказать свою невиновность.

«Не лучше ли сначала потребовать моего освобождения из заложников. Как только в этой стране будет справедливый суд, где не будет этих актеров, и будут настоящие судьи, настоящие прокуроры, я вам даю честное слово, я готов доказать. Я никуда не убегаю. Я приехал и попал прямо в волчью пасть. Я готов предстать перед тем судом и пусть судит меня, когда он будет, хоть через 1 год, 2 года или три. Я не прошу защитить меня, Михаила Саакашвили, но осудите пытки любого человека. Осудите несправедливый суд в отношении любого человека. Осудите бесчеловечное обращение не с президентом, а в отношении любого рядового грузина», — сказал Саакашвили.

По его словам, «единственная функция сегодняшней уродливой системы – чтобы он не вышел из тюрьмы живым».