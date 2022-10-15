Главный арбитр матча 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу между БАТЭ и брестским «Динамо» Дмитрий Доля потерял сознание во время встречи. Об этом сообщается на сайте БАТЭ.

Инцидент произошел на 12-й минуте игры. Отмечается, судья упал на газон в судорогах, после чего его унесли на носилках с поля и отправили на скорой в больницу.

В перерыве матча стало известно, что Доля пришел в себя и чувствует себя хорошо. Обследование в больнице не выявило у арбитра серьезных последствий для здоровья.

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу БАТЭ. Команда располагается на пятом месте в турнирной таблице и имеет в активе 46 очков. «Динамо» с 22 очками занимает 13-ю строку.