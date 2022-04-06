На днях заместитель главы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил о том, что его страна признает территориальную целостность Украины и будет соблюдать санкции в отношении России. Комментируя это заявление # директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» (Казахстан) Андрей Чеботарёв отметил, что руководство Казахстана сохраняет приверженность принципам внешнеполитической многовекторности и нейтралитета в подобных ситуациях.

«Хотя в текущих условиях это делать непросто. Озвучены также предложения к обеим сторонам конфликта относительно посреднического содействия по его урегулированию переговорным путем. Немаловажно, что Казахстан является в этом году председателем СНГ, в котором участвуют также Россия и Украина. По крайней мере, последняя из состава Содружества официально не выходила. Так что, наша страна может попробовать использовать для реализации своего предложения площадку СНГ. Правда, какой-либо реакции по этому поводу со стороны Киева и Москвы не наблюдалось», — отметил он.

Касаясь заявления Тимура Сулейменова по поводу зарубежных санкций в отношении России, Чеботарёв отметил, что судя по всему, он имел в виду, что Казахстан не будет помогать данной стране обходить их.

«Другое дело, что наша страна заинтересована в снижении негативного влияния этих санкций в своей экономике. В том числе с учетом фактора своего участия в ЕАЭС. Соответствующие меры уже разрабатываются и реализуются правительством республики. Но будет ли проведена аналогичная работа на совместной основе в рамках Евразийской экономической комиссии, сказать не могу», — отметил эксперт.

Коснувшись темы анонсированных поправок в Конституцию Казахстана, Чеботарёв отметил, что важную роль в разработке предложений по новым реформам сыграл руководимый президентом Национальный совет общественного доверия, в котором он участвует.

«Поэтому к озвученному главой государства в своем Послании народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» отношусь положительно. Из названных направлений данных реформ, которые предполагают внесение поправок в Конституцию РК, в частности, следует отметить:

Отмену смертной казни. Исключение из полномочий президента приостановления и отмены действий актов акимов областей и городов республиканского значения, а также освобождения от должностей районных и нижестоящих акимов. Формирование Мажилиса Парламента по смешанной системе с избранием 70% депутатов на пропорциональной и 30% – на мажоритарной основе. Упразднение квоты Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе Парламента. Сокращение президентской квоты в Сенате Парламента с 15 до 10 депутатов. Наделение Мажилиса правом принятия законов, а Сената – правом их одобрения или неодобрения. Создание Конституционного суда с предоставлением возможности обращения в него гражданам, генеральному прокурору и Уполномоченному по правам человека. Преобразование Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату», — перечислил он.

По мнению эксперта, эти реформы назрели давно. «Но их реализация стала возможна только с завершением транзита власти от первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Это произошло в январе текущего года, когда Токаев возглавил Совет Безопасности РК. Действующая в Казахстане в 2019-2021 гг. неоднозначная конфигурация верховной власти («дуумвират») фактически прекратила свое существование. Экс-президент и его окружение перестали быть субъектом, блокирующим либерализацию политической системы страны», — отметил он.

Директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» считает, что предстоящие поправки в Конституцию РК призваны, во-первых, обеспечить уход от суперпрезидентской модели правления и усилить роль парламента. «Во-вторых, возвращают гражданам пассивное право в процессе участия в парламентских выборах, которое было прекращено в 2007 году с переводом формирования Мажилиса Парламента на пропорциональной основе. В-третьих, то же самое касается и права защиты гражданами своих конституционных прав и свобод в рамках института конституционного правосудия (Конституционный суд РК был упразднён в 1995 году с принятием действующей Конституции – прим.).

Полной демократизации политической системы Казахстана от проведения этих реформ, скорее всего, не произойдет. Но то, что они станут заметным шагом вперед в данном направлении, это точно», — констатировал эксперт.