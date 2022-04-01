Казахстан будет соблюдать санкции против РФ и Беларуси и не будет выступать инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС.

Об этом заявил первый заместитель главы Администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью Euractiv, посвященном итогам переговоров Казахстана и ЕС, передает Укринформ.

По словам чиновника, одной из целей переговоров было «продемонстрировать нашим европейским партнерам, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС».

«Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью Евразийского экономического союза с Россией и Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому последнее, чего мы хотим, это вторичные санкции США и ЕС в отношении Казахстана», – сказал Сулейменов.

В то же время он отметил, что Казахстан продолжит инвестировать в россию и привлекать инвестиции для Москвы, поскольку по-другому экономика страны не может. Но страна сделает все возможное для контроля подсанкционных товаров и инвестиций от подсанкционных лиц.

«Казахстан не является частью этого конфликта. Да, мы входим в Евразийский экономический союз, но мы независимое государство со своей системой, и мы будем соблюдать ограничения, наложенные на Россию и Беларусь», – подчеркнул Сулейменов.