Соединенные Штаты анонсировали новые меры по борьбе с уклонением России от санкций. Их объявят в течение «ближайшей недели-двух».

Об этом заявил советник президента США Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Reuters.

По его словам, этому вопросу Белый дом посвятит «ближайшие дни».

«Думаю, что в течение следующей недели-двух мы получим сведения о тех (странах и организациях), кто пытается способствовать уклонению Россией от санкций. Причем, как внутри РФ, так и за ее пределами. И они станут нашими мишенями», – сказал Салливан.