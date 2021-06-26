В РФ к процессу подготовки и вынесения судебных решений начали привлекать искусственный интеллект, пишет газета «Известия»со ссылкой на Совет судей России.

Отмечается, что система готовит документы и проверяет реквизиты.

Пилотный проект заработал в Белгородской области, где нескольким участкам мировых судей подключили ИИ для формирования судебных приказов по взысканию задолженностей по имущественным, земельным и транспортным налогам.

По словам экспертов, применение искусственного интеллекта является шагом в будущее, позволяющим разгрузить органы власти, снизить расходы бюджета и минимизировать вероятность ошибки.

Ранее сообщалось, что кабмин до 2024 года выделит 5,3 миллиарда рублей на реализацию пилотных проектов по внедрению искусственного интеллекта в различных отраслях экономики РФ.

Также стало известно, что жители Европы и КНР готовы доверить искусственному интеллекту некоторые политические функции (aif.ru)